Стало известно, какие повреждения получило здание КБТУ от пожара (видео)

Пожарный, принимавший участие в тушении пожара в здании КБТУ на прошлых выходных, рассказал, какие повреждения получило сооружение, сообщает сайт телеканала КТК.

Казахстанско-Британский технический университет после пожара, который произошел на минувших выходных, до сих пор закрыт. В здании проводятся следственные работы.

Известно, что учебные аудитории не пострадали. Однако всех студентов, как сегодня стало известно, перевели на дистанционный формат обучения.

Также известно, что от огня пострадали только верхние этажи. Пожарные рассказывают: одной из главных задач в первые минуты было спасти государственный флаг.

"Пострадала та часть, где никто не ходит. Но, знаете, внутри здания все равно образовалось сильное задымление. Продукты горения, то есть, были по всем этажам практически.

Флаг является государственным символом нашей страны, символ независимости нашей. Поэтому, конечно же, спасти флаг в таких условиях было одной из приоритетных задач для нашей службы", – поделился с телеканалом главный специалист управления организации пожаротушения Камил Магамедов.

Здание КБТУ является памятником истории и культуры республиканского значения. Сооружению почти 70 лет. Раньше здесь находился Дом правительства. В 1991 году именно здесь произошло судьбоносное для нашей страны событие: был принят Закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

Каждый год здание университета украшают к новогодним праздникам. Однако во время ЧП все гирлянды пришлось отключить. И если елка уже вовсю светится, то иллюминацию на КБТУ включат лишь когда убедятся, что нет рисков повторного возгорания.

Источник: КТК

Сам пожар, напомним, произошел в ночь на воскресенье. Его тушили около трех часов. Известно, что пострадавших в ЧП нет.

В КБТУ заявляли, что компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Пожар тушили 78 спасателей.