Крупный пожар в Шымкенте: загорелся строящийся ЖК
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Огнеборцы Шымкента ликвидировали пожар в строящемся жилом комплексе в районе Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Информация о пожаре была опубликована в Telegram-канале Halyqstan.
"В Шымкенте горит многоэтажный жилой комплекс на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова", - сказано в сообщении.
В Telegram-канале МЧС подтвердили, что возгорание началось в строящемся ЖК по улице Д.Кунаева.
"Силами МЧС пожар ликвидирован. По уточненным данным произошло возгорание обшивки дома и пластиковых окон с 7 по 11 этаж. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Напомним, накануне в Петропавловске пожарные ликвидировали возгорание на стадионе, расположенном на улице Сатпаева. Пострадавших не было.
Также вчера произошел пожар в подвальном помещении одного из частных детских садов Караганды. Спасатели эвакуировали 82 ребенка из задымленного помещение. Возгорание ликвидировано, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в многоэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок. Один человек пострадал и был госпитализирован в травмпункт.
А в Турксибском районе Алматы загорелся грузовик вблизи жилого дома. Возгорание произошло в кабине транспортного средства. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, причина устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212661-krupnyy-pozhar-v-shymkente-zagorelsya-stroyashchiysya-zhk/