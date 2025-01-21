Крупный пожар в турецком отеле: по меньшей мере 60 человек погибли

В результате пожара в отеле Grand Kartal в турецком горнолыжном курорте Карталкая количество погибших возросло до 66, пострадали 51 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber.

Как сообщает турецкое издание, сегодня, делая заявление, министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что число погибших возросло до 66, а число раненых - до 51.

"Дорогие друзья, мы переживаем огромную боль как нация. К сожалению, в результате пожара мы потеряли 66 человек, 51 человек пострадал. Начато судебное расследование", - заявил на брифинге министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным министра здравоохранения Турции Кемаля Мемишоглу, из 51 пострадавших один - в тяжелом состоянии. Состояние остальных - удовлетворительное.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МИД Казахстана, наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Сегодня сообщалось, что ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

До этого, в октябре прошлого года, в Анталье также случился крупный пожар - загорелся отель. Были спасены 48 отдыхающих. Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.