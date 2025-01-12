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Крупный пожар произошел в Таразе (видео)

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Пожар в Таразе
Пожар в Таразе. Фото: ДЧС Жамбылской области

В Таразе в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидирован, выясняются обстоятельства и причины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Жамбылской области, в Таразе по ул. Чехова в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 кв. м.

Огнеборцы ликвидировали пожар и дальнейшее распространение было предотвращено. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, также вчера произошел пожар в здании Казахстанско-британского технического университета в Алматы. Горение было ликвидировано этой ночью, в МЧС рассказали подробности тушения.

Пару дней назад крупный пожар произошел в Петропавловске, в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали жильцов - 68 человек.

Также в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.

Ранее 9 января стало известно, что в Караганде в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей: по прибытии спасатели обнаружили тела двух детей 2020 и 2022 годов рождения. Позже стали известны подробности происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210736-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-taraze-video/

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