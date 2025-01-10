Взрыв в многоквартирном доме предотвратили в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в Сарани в пятиэтажном жилом доме в квартире на втором этаже произошло горение домашних вещей и мебели.

В целях предотвращения взрыва пожарные вынесли из квартиры газовый баллон и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

Напомним, 19 декабря в Темиртау по улице Абая произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома, в результате которого погиб мужчина.

А в поселке Нура Карагандинской области пожарные предотвратили возможный взрыв газовых баллонов при возгорании хозяйственной постройки. В ходе происшествия пострадавших нет.

Также ранее в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом.