Двое детей выбрались, двое - погибли: появились подробности трагедии в Караганде (видео)

Стали известны подробности трагедии в Караганде, где в результате пожара погибли две маленькие девочки. Их бабушка и старшие брат с сестрой находятся в больнице с отравлением угарным газом, передает сайт телеканала КТК.

Старенький двухквартирный дом находится на окраине Караганды. Там проживал 32-летний мужчина вместе с четырьмя детьми и своей матерью. С супругой он в разводе.

В 3 часа ночи в доме загорелась деревянная крыша, пламя быстро перекинулось на личные вещи. В это время глава семьи был на работе.

Двое старших детей 7 и 9 лет почувствовав запах дыма и выбежали на улицу. Позже их забрали к себе соседи. Прибывшие пожарные обнаружили на месте тела двух младших сестер, им было всего 2 и 4 года.

60-летняя бабушка и старшие брат с сестрой сейчас в больнице с отравлением угарным газом. Их состояние оценивают как стабильное.

Предварительная причина трагедии - короткое замыкание.

"В одну сеть были подключены несколько электрических приборов - холодильник, обогреватель, все было в одну сеть подключено. Мы предполагаем, что была перегрузка электрических сетей с последующим коротким замыканием.

Печь в последний раз отапливалась в вечернее время, после этого была потушена, то есть никаких дальнейших действий по печи не происходило", - сообщил заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Думан Далешов.

Источник: КТК

Напомним, накануне стало известно, что в Караганде по улице Пришахтинская в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей: по прибытии спасатели обнаружили тела двух детей 2020 и 2022 годов рождения.

Также ранее в поселке Габидена Мустафина в Карагандинской области в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один госпитализирован.

А пожилые супруги заживо сгорели во время пожара в Актобе - в дачном кооперативе дотла сгорел частный дом. Тела пенсионеров нашли пожарные.