Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое детей выбрались, двое - погибли: появились подробности трагедии в Караганде (видео)

Опубликовано:

Сгоревший дом
Сгоревший дом. Кадр из видео: ktk.kz

Стали известны подробности трагедии в Караганде, где в результате пожара погибли две маленькие девочки. Их бабушка и старшие брат с сестрой находятся в больнице с отравлением угарным газом, передает сайт телеканала КТК.

Старенький двухквартирный дом находится на окраине Караганды. Там проживал 32-летний мужчина вместе с четырьмя детьми и своей матерью. С супругой он в разводе.

В 3 часа ночи в доме загорелась деревянная крыша, пламя быстро перекинулось на личные вещи. В это время глава семьи был на работе.

Двое старших детей 7 и 9 лет почувствовав запах дыма и выбежали на улицу. Позже их забрали к себе соседи. Прибывшие пожарные обнаружили на месте тела двух младших сестер, им было всего 2 и 4 года.

60-летняя бабушка и старшие брат с сестрой сейчас в больнице с отравлением угарным газом. Их состояние оценивают как стабильное.

Предварительная причина трагедии - короткое замыкание.

"В одну сеть были подключены несколько электрических приборов - холодильник, обогреватель, все было в одну сеть подключено. Мы предполагаем, что была перегрузка электрических сетей с последующим коротким замыканием.

Печь в последний раз отапливалась в вечернее время, после этого была потушена, то есть никаких дальнейших действий по печи не происходило", - сообщил заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Думан Далешов.

Источник: КТК

Напомним, накануне стало известно, что в Караганде по улице Пришахтинская в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей: по прибытии спасатели обнаружили тела двух детей 2020 и 2022 годов рождения.

Также ранее в поселке Габидена Мустафина в Карагандинской области в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один госпитализирован.

А пожилые супруги заживо сгорели во время пожара в Актобе - в дачном кооперативе дотла сгорел частный дом. Тела пенсионеров нашли пожарные.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210177-dvoe-detey-vybralis-dvoe-pogibli-poyavilis-podrobnosti-tragedii-v-karagande-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie