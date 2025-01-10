Двое детей выбрались, двое - погибли: появились подробности трагедии в Караганде (видео)
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Стали известны подробности трагедии в Караганде, где в результате пожара погибли две маленькие девочки. Их бабушка и старшие брат с сестрой находятся в больнице с отравлением угарным газом, передает сайт телеканала КТК.
Старенький двухквартирный дом находится на окраине Караганды. Там проживал 32-летний мужчина вместе с четырьмя детьми и своей матерью. С супругой он в разводе.
В 3 часа ночи в доме загорелась деревянная крыша, пламя быстро перекинулось на личные вещи. В это время глава семьи был на работе.
Двое старших детей 7 и 9 лет почувствовав запах дыма и выбежали на улицу. Позже их забрали к себе соседи. Прибывшие пожарные обнаружили на месте тела двух младших сестер, им было всего 2 и 4 года.
60-летняя бабушка и старшие брат с сестрой сейчас в больнице с отравлением угарным газом. Их состояние оценивают как стабильное.
Предварительная причина трагедии - короткое замыкание.
"В одну сеть были подключены несколько электрических приборов - холодильник, обогреватель, все было в одну сеть подключено. Мы предполагаем, что была перегрузка электрических сетей с последующим коротким замыканием.
Печь в последний раз отапливалась в вечернее время, после этого была потушена, то есть никаких дальнейших действий по печи не происходило", - сообщил заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Думан Далешов.
Источник: КТК
Напомним, накануне стало известно, что в Караганде по улице Пришахтинская в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей: по прибытии спасатели обнаружили тела двух детей 2020 и 2022 годов рождения.
Также ранее в поселке Габидена Мустафина в Карагандинской области в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один госпитализирован.
А пожилые супруги заживо сгорели во время пожара в Актобе - в дачном кооперативе дотла сгорел частный дом. Тела пенсионеров нашли пожарные.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210177-dvoe-detey-vybralis-dvoe-pogibli-poyavilis-podrobnosti-tragedii-v-karagande-video/