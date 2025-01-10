Крупный пожар тушат в Петропавловске: эвакуированы 68 человек (фото, видео)

В Петропавловске огнеборцы тушат возгорание в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома, эвакуированы жильцы - 68 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В эти минуты огнеборцы Петропавловска тушат возгорание в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома, расположенного по ул. Конституции. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала. На данный момент спасателями МЧС эвакуированы 68 человек, из них 18 детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пожар в Петропавловске. Фото: МЧС РК

Отмечается, что для обогрева эвакуированных привлечена вахтовка.

Эвакуированные люди. Фото: МЧС РК

Также на месте организовано три участка по тушению пожара и оперативный штаб под руководством начальника ДЧС. На месте работают психологи ДЧС, а спасатели продолжают тушить пожар.

Позже в МЧС сообщили, что принятыми мерами пожар был локализован.

"Тушение пожара осложняется сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами. Силами МЧС проводится работа по полной ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания", - добавили в ведомстве.

В ДЧС открыты телефоны горячей линии +7 (7152) 52-25-29.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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