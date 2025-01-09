Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое детей выбрались, двое - погибли: дом загорелся в Караганде

Опубликовано:

Пожар в доме
Пожар. Иллюстративное фото: photovova/Getty Images

Сегодня ночью в Караганде по улице Пришахтинская в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв.м.

До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 годов рождения выбрались самостоятельно и были доставлены в детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 года рождения, которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 годов рождения.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Напомним, в декабре прошлого года от отравления продуктами горения при пожаре в Акмолинской области погибли 2 ребенка. По данному факту было начато досудебное расследование.

А в ноябре при пожаре в двухэтажном доме в Астане погибли четверо несовершеннолетних детей. Причины устанавливаются. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209866-dvoe-detey-vybralis-dvoe-pogibli-dom-zagorelsya-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie