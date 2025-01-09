Двое детей выбрались, двое - погибли: дом загорелся в Караганде

Сегодня ночью в Караганде по улице Пришахтинская в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв.м.

До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 годов рождения выбрались самостоятельно и были доставлены в детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 года рождения, которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 годов рождения.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Напомним, в декабре прошлого года от отравления продуктами горения при пожаре в Акмолинской области погибли 2 ребенка. По данному факту было начато досудебное расследование.

А в ноябре при пожаре в двухэтажном доме в Астане погибли четверо несовершеннолетних детей. Причины устанавливаются. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.