Падение вертолета в Актюбинской области: в каком состоянии выжившие

Состояние пострадавших в результате падения вертолета в Актюбинской области позволило перевести пациентов из реанимации в обычные палаты, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения.

На прошлой неделе в Актюбинской области вертолет совершил "жесткую посадку" в Актюбинской области, в результате ЧП погиб один человек, двое были госпитализированы.

В управлении здравоохранения Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ рассказали, что пациенты были переведены из реанимации в обычные палаты.

"Пациенты переведены в палату. Состояние оценивается как средней степени тяжести из-за травм. Получают консервативное лечение", - сообщили медики.

До этого медики также рассказывали о состоянии пострадавших в результате произошедшего - тогда они находились в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии.

Сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту трагедии. Также первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заявил, что рассматриваются несколько версий причин произошедшего.

По предварительным данным, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий, заявили в министерстве обороны.