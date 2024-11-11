Падение вертолета в Актюбинской области: какие версии рассматривает следствие

Первый замминистра обороны высказался о трагедии, которая произошла в Актюбинской области, где в результате крушения вертолета погиб офицер-инструктор, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Султан Камалетдинов высказался о трагедии, которая произошла в Актюбинской области - там в результате крушения вертолета МИ-8 погиб офицер-инструктор авиационной эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны (СВО).

Кроме того, при жесткой посадке также пострадали командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший летчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра - старший лейтенант Рустем Нигметов. В настоящее время они находятся в областной больнице.

"Я бы хотел, пользуясь возможностью, еще раз выразить слова соболезнования родственникам погибшего офицера. Это потеря для Вооруженных сил. Помощь оказывается в полном объеме, в соответствии с законодательством будут выплачены соответствующие выплаты. И будут получать дети пособия по утере кормильца", - сообщил Султан Камалетдинов.

Он напомнил, что проводится расследование причин падения воздушного судна.

"Когда они отработают, тогда по результатам будет видно. Естественно, комиссия работает. По предварительным данным рассматриваются разные версии. В том числе и отказ техники", - пояснил он.

Но планов заменить вертолеты этого типа у оборонного ведомства, как заявил Камалетдинов, пока нет.

"По большому счету любая техника имеют такие свойства (отказать - прим. ред.). Вместе с тем вертолет считается наиболее надежным в мире и используется в 50 государствах. Поэтому сейчас рано говорить о точных причинах трагедии", - добавил он.

Напомним, 9 ноября в МЧС сообщили о произошедшем ЧП и гибели одного из членов экипажа. Также сообщалось о двух пострадавших, которых доставили на самолете в Актобе.

Позже Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии.

Также стало известно о состоянии пострадавших в результате произошедшего - пациенты в сознании, отвечают на вопросы. Тем не менее они находятся в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту трагедии.

По предварительным данным, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий, заявили в министерстве обороны.