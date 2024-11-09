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Вертолет упал в Актюбинской области, погиб один человек (фото)

Опубликовано:

Крушение вертолета
Вертолет. Фото с места ЧП: МЧС РК

Вертолет совершил "жесткую посадку" в Актюбинской области - в результате ЧП погиб один человек , сообщили в МЧС Казахстана, передает NUR.KZ.

"Сегодня, 9 ноября в 11:40 на 112 поступило сообщение о "жесткой посадке" вертолета в районе села Сарыжар Марктукского района. Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание. Вертолет модели МИ-8 был с участием 3-х человек на борту. Один из них погиб.

Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185202-vertolet-poterpel-krushenie-v-aktyubinskoy-oblasti/

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