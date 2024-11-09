Уголовное дело возбудили по факту падения вертолета близ Актобе

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту ЧП с вертолетом в Актюбинской области, в результате которого погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как напомнили в ведомстве, 9 ноября на территории аэродрома в Актюбинской области при выполнении учебно-тренировочных полетов вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку с последующим возгоранием топливных баков.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы", - сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.

Ранее в МЧС сообщили о произошедшем ЧП и гибели одного из членов экипажа. Также сообщалось о двух пострадавших, которых доставили на самолете в Актобе.

После Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии.

Также стало известно о состоянии пострадавших в результате произошедшего - пациенты в сознании, отвечают на вопросы. Тем не менее они находятся в тяжелом состоянии.