Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом в Актюбинской области

Медики рассказали о двух пострадавших в результате падения вертолета - они в стабильно тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Пострадавшие находятся в стационаре Актобе, сообщили в ведомстве.

Состояние пострадавших стабильно тяжелое. Пациенты в сознании, отвечают на вопросы.

"Сообщение о падении вертолета в Сарыжар поступило в Службу 103 в 11:36. На месте двое пациентов были обслужены бригадами неотложки Мартукской РБ. Один пострадавший скончался до приезда 103", - говорится в сообщении.

В Актобе пациентов на аэродроме встретили две реанимационные бригады.

Двоих пациентов с ожогами доставили в МОБ. Сейчас пострадавшие находятся в отделении ОРИТ, проводится диагностика, добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о произошедшем ЧП и гибели одного из членов экипажа. Также сообщалось о двух пострадавших, которых доставили на самолете в Актобе.

После Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии.