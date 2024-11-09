Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом в Актюбинской области
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Медики рассказали о двух пострадавших в результате падения вертолета - они в стабильно тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Пострадавшие находятся в стационаре Актобе, сообщили в ведомстве.
Состояние пострадавших стабильно тяжелое. Пациенты в сознании, отвечают на вопросы.
"Сообщение о падении вертолета в Сарыжар поступило в Службу 103 в 11:36. На месте двое пациентов были обслужены бригадами неотложки Мартукской РБ. Один пострадавший скончался до приезда 103", - говорится в сообщении.
В Актобе пациентов на аэродроме встретили две реанимационные бригады.
Двоих пациентов с ожогами доставили в МОБ. Сейчас пострадавшие находятся в отделении ОРИТ, проводится диагностика, добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили о произошедшем ЧП и гибели одного из членов экипажа. Также сообщалось о двух пострадавших, которых доставили на самолете в Актобе.
После Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185215-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-v-chp-s-vertoletom-v-aktyubinskoy-oblasti/