Вертолет рухнул в Актюбинской области: Минобороны сделало заявление

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате "жесткой посадки" вертолета в Актюбинской области. Министерство обороны сделало официальное заявление по этому факту, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что 9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области при совершении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.

"На борту находилось три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает межведомственная оперативная группа. Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его родным, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в Минобороны.

Ранее в МЧС сообщили о произошедшем ЧП и гибели одного из членов экипажа. Также сообщалось о двух пострадавших, которых доставили на самолете в Актобе.