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В Минобороны назвали предварительную причину падения вертолета в Актюбинской области

Опубликовано:

Крушение вертолета
Место крушения. Фото: МЧС РК

Минобороны Казахстана опубликовало в своем Telegram-канале официальное сообщение по авиационному происшествию в Актюбинской области, передает NUR.KZ.

Сообщается, что по поручению министра обороны Республики Казахстан на место происшествия прибыла специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны — Главнокомандующим Силами воздушной обороны, генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

По предварительным данным, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий, заявили в ведомстве.

"Пострадавшие члены экипажа обеспечены всей необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением специалистов. Родственникам погибшего военнослужащего будет оказана материальная помощь и всесторонняя поддержка", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве также обратили внимание, что вертолеты Ми-8 стоят на вооружении Сил воздушной обороны с момента обретения независимости Республики Казахстан. Этот тип техники используется более чем в 50 странах мира и благодаря своей многофункциональности и надежности является одним из самых востребованных вертолетов.

"На данном вертолете последний капитальный ремонт был выполнен в 2023 году на базе “Авиационно-ремонтного завода 405” в Алматы. Все регламентные работы, включая предполетную подготовку, были выполнены в полном соответствии с установленными нормативами",- сообщили в МО.

Также добавили, что экипаж вертолета имел значительный опыт и был профессионально подготовлен для выполнения задач в сложных метеорологических условиях, как днем, так и ночью, включая действия в экстренных ситуациях.

Ранее в МЧС сообщили о произошедшем ЧП и гибели одного из членов экипажа. Также сообщалось о двух пострадавших, которых доставили на самолете в Актобе.

После Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии.

Также стало известно о состоянии пострадавших в результате произошедшего - пациенты в сознании, отвечают на вопросы. Тем не менее они находятся в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по факту трагедии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185236-v-minoborony-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu-padeniya-vertoleta-v-aktyubinskoy-oblasti/

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