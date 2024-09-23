В МВД озвучили результаты проверки телефонов погибших в Алматы школьниц

Проверка телефонов школьниц, выпавших из окна в Алматы, показала отсутствие фактов участия девочек в суицидальной игре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В пресс-службе МВД Казахстана корреспонденту NUR.KZ рассказали о результатах проверки школьниц, чьи тела были найдены 16 сентября в Алматы.

"Касательно двух подростков, совершивших суицид в Алматы, сообщаем, что проведена проверка телефона, факт участия в суицидальной игре не установлен. В настоящее время дополнительно проводится исследование телефона для восстановления удаленных переписок и приложений. В целом по каждому подобному факту проводятся необходимые проверки для установления причин их совершения", - сообщили в МВД.

В пресс-службе ведомства добавили, что МВД постоянно проводит мониторинг Сети для выявления и реагирования на материалы и ресурсы противоправного содержания. Сообщается, что с начала года установлено около 22 тыс. противоправных иностранных интернет-ресурсов, сведения о которых направлены в уполномоченный орган для блокировки доступа. ​

"Участие казахстанцев в интернет-играх с суицидальной направленностью не выявлено", -заявили в МВД№

Напомним, информация о выпавших из окна девочках в Алматы распространилась в Сети 16 сентября. В городском департаменте полиции подтвердили данный факт, было возбуждено уголовное дело.

Позже в управлении образования выступили с заявлением.

"В связи с трагическим событием, произошедшим сегодня в Алмалинском районе, унесшим жизни двух девочек, Управление образования города Алматы сообщает, что создана комиссия по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов", - обратились в управлении.

Кроме того, Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

После этого произошла еще одна трагедия. В Алматы девочка 12 лет спрыгнула с балкона 13-го этажа. Информация об этом появилась в Сети, и авторы публикации утверждают, что на телефоне ребенка прохожие якобы обнаружили предсмертное SMS, а сама девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".

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