Самолет SCAT повредила молния: в авиакомпании сделали заявление

В выходные одно из воздушных судов SCAT было повреждено молнией, в связи с чем меняется расписание ряда авиарейсов, с чем и предупредили казахстанцев в авиакомпании, передает NUR.KZ.

"В минувшие выходные одно из воздушных судов авиакомпании SCAT было повреждено молнией. В настоящий момент самолет выведен из расписания. Инженерная служба компании проводит необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней.

В связи с этим авиакомпания вынуждена произвести изменение расписания на 14 рейсах на этой неделе", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Пассажиров просят проверять sms-оповещения, либо статус рейса в приложении или на сайте scat.kz.

В начале августа сообщалось, что в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов. В пресс-службе аэропорта Астаны тогда сообщили, что проводится всестороннее расследование.

Позже стало известно, что авиакомпания SCAT изменила расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

Напомним, 13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс также пришлось отменить. В Air Astana призвали международный аэропорт южной столицы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов.

5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.

8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.

Уже 19 августа в Air Astana прокомментировали отмену рейса КС866 по маршруту Актобе-Алматы. Причиной стало повреждение шасси.