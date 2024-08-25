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Два работника погибли на металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау

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Металлургический комбинат
Металлургический комбинат. Фото: primeminister.kz

На металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау погибли два сотрудника - они упали с высоты во время демонтажных работ на листопрокатном цеху, передает Kazinform.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе АО "Qarmet", инцидент с работниками подрядной организации произошел на объекте предприятия.

"25 августа 2024 года в городе Темиртау Карагандинской области, на объекте АО "Qarmet" в ЛПЦ-2 (Листопрокатный цех №2), произошел трагический инцидент. Примерно в 9:20 утра, при выполнении демонтажных работ кровли здания Блока химического улавливания (БХУ), в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах произошло падение с высоты двух работников подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж".

Пострадавшими оказались Имангалиев Д., 2005 года рождения, и Самойлов Ю., 1986 года рождения. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и оба сотрудника скончались", - сообщили на предприятии.

По данным пресс-службы управления инспекции труда региона, в рамках трудового законодательства Казахстана ведомством создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, 28 октября прошлого года на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла трагедия. В результате происшествия погибли 46 горняков.

29 октября 2023 года в Казахстане в связи с трагедией был объявлен День общенационального траура.

После произошедшего Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

В начале декабря того же года в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Новым инвестором АМТ стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Позже "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в Qarmet.

Недавно президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область сегодня посетил металлургический комбинат Qarmet, где заявил, что будет посещать объект каждый год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153040-dva-cheloveka-pogibli-na-metallurgicheskom-kombinate-qarmet/

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