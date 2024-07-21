Трагедия в Майкаине: спасателя, тело которого нашли через полгода, похоронили

В Павлодарской области похоронили спасателя Айдоса Шаймердена, тело которого было найдено 19 июля - спустя полгода после трагедии, передает NUR.KZ со ссылкой на акима области Асаина Байханова.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил соболезнования близким спасателя.

"Сегодня принял участие в похоронах спасателя Айдоса Шаймердена, тело которого было найдено 19 июля в ходе поисковых работ на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото".

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Также встретился с семьей водителя автобуса Айыпа Тлеубергенова, тело которого до сих пор не найдено. Искренне надеюсь, что в скором времени мы сможем отыскать его и передать родным", - пишет аким в Instagram.

Байханов сообщил, что также побывал на месте поисковых работ. По его словам, из-за угрозы обвала работы на месте шли с перерывами.

"17 июня для сканирования и определения точного местонахождения автобуса были привлечены специалисты АО "Алтыналмас". По итогам обследования определено предположительное местонахождение автобуса на глубине 12 метров от дна образовавшейся воронки.

Сейчас на дне провала продолжается переэкскавация грунта. Работы ведутся с особой осторожностью и с соблюдением всех норм безопасности", - говорит аким области.

Напомним, 19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя, который 4 января в составе еще троих своих коллег на автобусе провалился в очистное пространство недействующей шахты. Его личность была установлена - им оказался 36-летний Айдос Шаймерден.

Трагедия в Майкаине

В провалившемся автобусе, напомним, находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще тогда, в январе, из котлована извлекли тела двух спасателей – Саркыта Берликана и Олега Тышкевича.

Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем – были приостановлены, потом их снова возобновили. Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.