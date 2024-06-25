Ключи с водой забили прямо из пола в подвале жилой многоэтажки в Караганде (видео)

В одной из карагандинских многоэтажек прямо в подвале появились ключи с водой, затопившей пространство вокруг. Жители боятся, что из-за этого может просесть фундамент, передает телеканал "Астана".

По данным корреспондентов, еще весной в новом многоквартирном доме в Караганде забили ключи с прозрачной водой. По словам местных жителей, вода в подвале все прибывала и прибывала. Работа по откачке велась, но с переменным успехом.

"В полу были дырочки, из которых выходила вода чистая, родниковая. Это нас начало настораживать, и мы начали замечать трещины, и как будто фундамент оседал. Позвонили застройщику и сказали: что-то делайте. И вот, он выкачивает – вода поступает, он выкачивает – вода поступает. И так было 3 месяца: март, апрель, май", – рассказала одна из жильцов.

Сейчас воду откачали, подвал сушат. Но у людей нет гарантии, что ситуация не повторится.

По поводу того, откуда взялась вода, мнения разделились. Многие из жильцов утверждают, что на месте дома несколько лет назад был родник и скважина, и теперь природа взяла свое. Жильцы опасаются просадки фундамента.

Технический директор компании застройщика говорит, что устранят все течи и отведут воду. Но сначала ждут выводов экспертизы.

"Я не могу сейчас сказать откуда вода. Мы непосредственно на данный момент взяли на анализы. Госэкспертиза выполняет, приняла ее, и мы ждем уже 2 недели результат. Мы потом уже скажем. Возможно, это грунтовые воды, которые идут, потому что мы сидим ниже чем Кунгей, откуда у нас поступает вода после дождевых и зимних паводков", – сообщил технический директор компании застройщика Ерлан Алтайбаев.

Отмечается, что микрорайон Кунгей и другие жилые кварталы юго-восточной части Караганды, что находятся чуть выше, в этом году, действительно, топило талыми водами. Но они ли стали причинами ЧП и появления бьющих ключей – вопрос открытый. Люди просят власти города взять ситуацию на контроль.

Кроме того, в конце мая жители нескольких новостроек Шымкента сообщали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

При этом в начале марта сообщалось, что в Атырау 10 семей вынуждены жить в аварийном доме, который был построен еще в 1945 году. Жильцы боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что переселить людей в новое жилье пока не получается. Для этого необходимо согласие всех жильцов.

Также осенью 2023 года жители многоэтажного дома пожаловались на некачественный капитальный ремонт, за который их обязали выплатить 60 млн тенге, а в Актау граждане заявили, что боятся остаться под завалами собственного дома – по их словам, здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент.

А прошлой весной жители нескольких актюбинских новостроек наотрез отказались возвращаться в свои прежние квартиры.

Они заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпался. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.