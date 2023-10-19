"Трубы висят на проволочках": атыраусцы пожаловались на плачевное состояние дома после капремонта

В Атырау жители одной из многоэтажек пожаловались на некачественный капитальный ремонт, за который им нужно выплатить 60 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Корреспонденты телеканала показали состояние одного из многоквартирных домов в Атырау. На кадрах видны стертые до арматуры ступени, осыпающаяся штукатурка и вздувшееся от влаги покрытие потолка.

"Нет слов говорить про этот ремонт! В подвалах, я спускался в подвал, канализационные трубы висят на проволочках! В подъездах электричество – это паутина висит!" – заявил один из местных жителей.

Жильцы дома рассказали, что когда узнали про грядущую термомодернизацию, обрадовались. Но увидев, как проводятся работы, пришли в недоумение. Слои краски, уверяют они, клали прямо на старое покрытие. А герметичную крышу, которую жители когда-то отремонтировали за свой счет, переделали, да так, что в квартирах у многих теперь регулярные потопы.

"Идет слив с крыши на пятый этаж, на балкон, и это все идет протечка до третьего (этажа – прим. ред.). Четвертый, третий этаж – вдоль стен межплиточные швы, мы уже показывали, что там все отошло старое, это все тоже. То есть как заявлено было: выполнена капитальная термомодернизация, – она не выполнена!" – добавила еще одна жительница дома.

При этом отмечается, что жильцам за такой ремонт придется расплачиваться 10 лет. Подрядчик получил на все работы 60 миллионов тенге.

Как сообщает телеканал, сначала строители реагировали на жалобы и обещали исправить недоделки и огрехи, но потом пропали. Ждут от компании каких-то действий и в акимате, который жильцы дома регулярно забрасывают жалобами.

"В настоящее время подрядчик осмотрел дом, ознакомился с ситуацией. У ремонта есть два года гарантии, срок еще не закончился. Все должны по смете сделать", – отметил замдиректора ТОО "Атырауское городское учреждение по обслуживанию жилых домов" Руслан Мусагалиев.

Однако сообщается, что срок гарантии истекает через два месяца, и успеют ли здесь что-то исправить – вопрос. Но ответственные за программу модернизации уверяют, что добьются этого и, если будет нужно, пойдут в суд.

Источник: КТК

При этом напомним, весной этого года жители нескольких актюбинских новостроек наотрез отказались возвращаться в свои прежние квартиры.

Они заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпался. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование – по их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.