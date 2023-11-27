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Жильцы многоэтажки заявили, что она может рухнуть в любой момент в Актау

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Многоэтажный дом в Актау
Многоэтажный дом в Актау. Фото: lada.kz

Жильцы одного из многоквартирных домов в Актау боятся остаться под завалами собственного дома - они заявили, что здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент, передает Lada.kz.

О помощи просят жители дома №72 во 2-м микрорайоне Актау.

По словам горожан, в доме прорвало горячую воду и уже четыре дня подвал заливает кипятком. Это спровоцировало еще больше трещин на и так аварийном доме.

"Из обоих кранов идет только горячая вода. Ни душ принять, ни постирать белье не можем. В квартирах сырость ужасная. По стенам пошла плесень. А что еще страшнее, так это то, что наш дом аварийный.

Эта ситуация с горячей водой спровоцировала еще больше трещин. Боимся, что наш дом просто рухнет. Не знаем, до кого достучаться, ЖЭК не реагирует", - сетуют в отчаянии жители дома №72.

В государственном коммунальном предприятии "КЖСА" заявили, что на тепловом колодце дома №72 произошел порыв в подвале.

"Дефекты имеются, но ограничений нет", - заверили коммунальщики.

27 ноября, как сообщили в ГКП "КЖСА", будут произведены раскопочные работы для определения места порыва.

"А то, что вместо питьевой воды идет горячая, это дело в перемычке. У нас отдельно идут трубопроводы питьевой и технической воды, поэтому перемешивание горячей и холодной воды с нашей стороны невозможно", - подытожили коммунальщики.

Напомним, ранее с похоже проблемой столкнулись жители новостройки в Актобе. Жильцы дома, построенного всего три года назад по госпрограмме, обнаружили, что он буквально трещит по швам. Они потребовали расселить их и выдать им равнозначное жилье.

Аварийное жилье в Казахстане

Аварийным называется жилье, непригодное для проживания и подлежащее сносу из-за серьезных деформаций несущих конструкций, фундаментов, стен.

Ветхим называется жилье с высоким уровнем износа (65-70%), которое можно эксплуатировать при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния.

Как пишет портал Energyprom.kz, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, по состоянию на конец 2021 года в стране числилось 1,8 тыс. жилых домов в аварийном состоянии, в них проживало 25,3 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047687-zhiteli-mnogoetazhki-zayavili-chto-ih-dom-treschit-po-shvam-i-mozhet-ruhnut-v-lyuboy-moment-v-aktau/

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