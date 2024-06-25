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Сильные землетрясения смогут заранее предсказывать в Алматы

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Девушка проезжает по тротуару
Алматинский арбат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После завершения сейсмоаудита в Алматы будет разработана специальная информсистема моделирования возможных исходов землетрясений от 6 баллов и выше, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки и Центр по ЧС и снижению риска стихийных бедствий усилят сотрудничество по ряду направлений. Отмечается, что стороны совместно с Центром развития Алматы подписали соответствующий меморандум.

Как сообщил руководитель управления Батырхан Сулейменов, в Алматы активно ведется работа по сейсмоаудиту зданий и повышению культуры безопасного поведения населения при ЧС.

По его словам, после завершения сейсмоаудита будет разработана специальная информационная система моделирования возможных исходов землетрясений от 6 баллов и выше.

"Данный меморандум направлен на консолидацию деятельности по усилению Региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе возникновения землетрясений, путем интеграции существующих национальных систем стран Центральной Азии. Также мы будем совместно внедрять международные методики по оценке факторов риска различных бедствий", - сказал Батырхан Сулейменов.

Подписание меорандума
Подписание меорандума. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Директор Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий Серик Аубакиров считает, что данное соглашение будет способствовать консолидации усилий всех заинтересованных сторон и привлечению инвестиций в сферу предупреждения ЧС.

Отмечается, что Центр аккредитован в Министерстве иностранных дел РК как межгосударственный орган - международная организация.

Основные направления деятельности - укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС, а также адаптации к изменению климата.

Напомним, что с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавших жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января в полночь - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и в области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

Ранее мы также писали, что система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена в Алматы в пилотном режиме до 1 июня.

Еще в январе, после произошедшего в Алматы землетрясения, депутат Ерлан Барлыбаев заявил, что на систему оповещения при ЧС в Алматы, которая даже "не почесалась" в день землетрясения, потратили 1,1 млрд тенге.

Тогда Барлыбаев заявил, что землетрясение в Алматы показало неготовность ДЧС к подобным катаклизмам: алматинцы в этот день хаотично покидали свои дома, а выйдя на улицу - продолжали оставаться в опасности, потому что плотная застройка могла обрушиться.

Позже в ДЧС попытались объяснить, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

При этом через два дня после сильного землетрясения, произошедшего 23 января, бывший глава Минцифры Багдат Мусин рассказал о внедрении новой системы оповещения и о том, как она будет работать. Сообщалось о применении технологии Cell Broadcast.

В начале марта аким Алматы Ерболат Досаев выступил на заседании правительства и заявил, что до конца мая планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123562-silnye-zemletryaseniya-smogut-zaranee-predskazyvat-v-almaty/

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