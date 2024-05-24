Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один из регионов Казахстана атаковали полчища саранчи

Опубликовано:

Саранча на колоске
Саранча. Иллюстративное фото: pixabay.com

Массовое нашествие итальянской саранчи зафиксировано в Актюбинской области. Специалисты ведут химобработку в шести районах, передает агентство Kazinform.

Как пишет издание, в этом году планируется обработать больше 784 тыс. гектаров земли только в актюбинской области.

В Минсельхозе сообщают, что с начала мая отрождения личинок итальянской саранчи зафиксированы в районах Иргиз, Мугалжар, Уил, Байганин, Шалкар, Темир, Кобда

"С 11 по 12 мая в сельских округах Коптогай, Уил, Ш. Берсиев, Уилского района зафиксировано массовое нашествие итальянской саранчи", - сообщил главный специалист отдела территориальной инспекции Комитета Госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ по Актюбинской области Арыстанбек Жакибаев. 

Сейчас в регионе ведут химическую обработку против насекомых, в том числе с помощью летательных аппаратов. К этому часу уже обработано больше 10,7 тыс. гектаров.

В химической обработке земли против саранчи задействовано 105 единиц техники. В том числе аэрозольный генератор и распыление летательными объектами.

"На химическую обработку саранчи из республиканского бюджета выделены средства, все необходимое направлено в районы", - добавил Жакибаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106153-odin-iz-regionov-kazahstana-atakovali-polchishcha-saranchi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.