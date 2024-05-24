Один из регионов Казахстана атаковали полчища саранчи

Массовое нашествие итальянской саранчи зафиксировано в Актюбинской области. Специалисты ведут химобработку в шести районах, передает агентство Kazinform.

Как пишет издание, в этом году планируется обработать больше 784 тыс. гектаров земли только в актюбинской области.

В Минсельхозе сообщают, что с начала мая отрождения личинок итальянской саранчи зафиксированы в районах Иргиз, Мугалжар, Уил, Байганин, Шалкар, Темир, Кобда

"С 11 по 12 мая в сельских округах Коптогай, Уил, Ш. Берсиев, Уилского района зафиксировано массовое нашествие итальянской саранчи", - сообщил главный специалист отдела территориальной инспекции Комитета Госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ по Актюбинской области Арыстанбек Жакибаев.

Сейчас в регионе ведут химическую обработку против насекомых, в том числе с помощью летательных аппаратов. К этому часу уже обработано больше 10,7 тыс. гектаров.

В химической обработке земли против саранчи задействовано 105 единиц техники. В том числе аэрозольный генератор и распыление летательными объектами.

"На химическую обработку саранчи из республиканского бюджета выделены средства, все необходимое направлено в районы", - добавил Жакибаев.