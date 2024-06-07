Где в Казахстане паводки еще не отступили, рассказали в МЧС

В ряде казахстанских регионов спасатели продолжают откачивать воду с затопленных территорий и проводить берегоукрепительные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Так, по данным ведомства, в Атырауской области остается часть группировок спасателей МЧС из ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областей до завершения полного объема работ.

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов. За неделю отведена вода из 4 частных жилых домов. В осушенных домах проведены дезинфекционные работы. Продолжаются берегоукрепительные работы на опасных участках.

Также здесь ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык (Урал) – за последние сутки здесь наблюдается спад.

В Северо-Казахстанской области уже завершены работы по откачке талых вод из подтопленных дворовых территорий, однако продолжаются работы по откачке талой воды из 13 дачных домов. В 127 осушенных домах проведены дезинфекционные работы.

В Уральске в Западно-Казахстанской области на 17 участках продолжается откачка талой воды из дачных домов в круглосуточном режиме с помощью переносных и прицепных насосных станций повышенной производительности. В осушенных домах также проведены дезинфекционные работы.

В селах Мамыр, Белшер и Нура Иргизского района Актюбинской области остаются подтопленными 85 частных жилых домов и 42 дворовых территорий. За прошедшую неделю отведена вода из 37 частных жилых домов и 2 дворовых территорий. В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района проведены берегоукрепительные работы.

"По республике вернулись в свои дома эвакуированные 64 653 человек, в пунктах временного размещения остаются 4 645 человек. Отведена вода из 11 881 частных жилых домов и 3 644 дворовых территорий.

Всего откачано более 29,1 млн куб метров талой воды, проведена укладка 8,1 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 2 028 человек и 434 единиц техники, 97 водооткачивающих средств и 36 плавательных средств", – добавили в ведомстве.

Кроме того, 30 мая синоптики предупреждали, что на гидрологическом посту реки Иле в результате увеличения стока с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды.

Напомним, в конце мая Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.

Как сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

А до этого вице-премьер Канат Бозумбаев отчитывался о ходе выплаты компенсаций и оценке пострадавшего жилья из-за паводков в Казахстане.

При этом ранее мы писали, что почти треть затопленных домов в Петропавловске собираются снести.

Еще сообщалось, что в Казахстане отменили международный IT-форум Digital Bridge 2024 в связи с поручением главы государства об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с наводнением.