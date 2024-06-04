Два месяца боролись с паводками: жители Куйылыса вернулись в аул
Опубликовано:
После двух месяцев непрерывной борьбы со стихией сельчане наконец вернулись в родной аул в Актюбинской области, передает сайт телеканала КТК.
Старики, женщины и дети села Куйылыс Иргизского района находились в эвакопунктах райцентра с начала апреля текущего года. Мужчины же остались в селе, чтобы помогать военным и спасателям в борьбе со стихией.
Спустя два месяца жители села наконец вернулись в свои дома.
Уровень воды в реке Иргиз, по данным чиновников, начал понемногу спадать. В акимате утверждают, что опасность миновала.
По информации телеканала, в эвакуационном пункте Иргиза остаются только 100 жителей поселка Нура. К сожалению, во время паводков аул полностью затопило, теперь для пострадавших построят 76 новых домов в соседнем населенном пункте.
А в Уилском районе жители поселка Екпетал, в котором тоже практически не осталось ни одного целого строения, уже стали счастливыми новоселами. Власти прибрели для 27 семей жилье в районном центре.
Источник: КТК.
Отметим, что все еще сложной паводковая ситуация остается в Атырауской области. Вчера стало известно, что в регионе талыми водами размыло дорогу Х.Ергалиев - Тандай. Для грузового транспорта введены ограничения.
За несколько дней до этого в связи с переливом талых вод через проезжую часть автодороги "Махамбет-Х.Ергалиев" было ограничено движение для грузового автотранспорта.
Ранее сообщалось, что из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, который является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111730-dva-mesyaca-borolis-s-pavodkami-zhiteli-kuyylysa-vernulis-v-aul/