Два месяца боролись с паводками: жители Куйылыса вернулись в аул

После двух месяцев непрерывной борьбы со стихией сельчане наконец вернулись в родной аул в Актюбинской области, передает сайт телеканала КТК.

Старики, женщины и дети села Куйылыс Иргизского района находились в эвакопунктах райцентра с начала апреля текущего года. Мужчины же остались в селе, чтобы помогать военным и спасателям в борьбе со стихией.

Спустя два месяца жители села наконец вернулись в свои дома.

Уровень воды в реке Иргиз, по данным чиновников, начал понемногу спадать. В акимате утверждают, что опасность миновала.

По информации телеканала, в эвакуационном пункте Иргиза остаются только 100 жителей поселка Нура. К сожалению, во время паводков аул полностью затопило, теперь для пострадавших построят 76 новых домов в соседнем населенном пункте.

А в Уилском районе жители поселка Екпетал, в котором тоже практически не осталось ни одного целого строения, уже стали счастливыми новоселами. Власти прибрели для 27 семей жилье в районном центре.

Источник: КТК.

Отметим, что все еще сложной паводковая ситуация остается в Атырауской области. Вчера стало известно, что в регионе талыми водами размыло дорогу Х.Ергалиев - Тандай. Для грузового транспорта введены ограничения.

За несколько дней до этого в связи с переливом талых вод через проезжую часть автодороги "Махамбет-Х.Ергалиев" было ограничено движение для грузового автотранспорта.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, который является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.