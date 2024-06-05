"Там болото стоит": огороды ушли под воду после разлива Иртыша в Павлодарской области

Огороды жителей поселка Кенжеколь ушли под воду из-за течи в дамбе. По словам местных жителей, в текущем году сделали насыпь, но это лишь усугубило ситуацию, передает "Ирбис TV".

Весной в Кенжеколе провели укрепление дамбы, однако и это не помогло исключить последствий паводков. Сельчане рассказали, что сама насыпь целая, а вода просочилась под ней. В итоге огороды домов на окраине села залило.

"После разлива Иртыша, после дамбы, подземные воды зашли на наши участки. Когда закладывали дамбу, мы просили, чтобы положили трубу, чтобы вода, если набежит, могла уйти. Много раз обращались в акимат, вот четвертую неделю. Они нам то обещают, то денег нет. В общем, ничего нам", - поделилась жительница Кенжеколя Раиса Дмитриева.

"Надо было сделать какой-то шлюз или как-то чем-то прокопать, чтобы, когда вода поднялась, шлюз бы этот открыли. И трубы закопали бы, поставили, открыли бы - и вода ушла бы обратно. Теперь огород когда садить? Я половину посадил, 1/3 часть, а остальное - там болото стоит", - сообщил сельчанин Валентин Никитин.

В местном акимате о проблеме в курсе. Говорят, на днях планировали проделать стоковое отверстие, заказали спецтехнику. Однако проехать ей не удалось - пойма еще не высохла до конца.

"На сегодняшний день к нам обратилась жительница дома №1 по улице Абдикова, чтобы мы в теле дамбы прокопали проход, чтобы вода ушла в сторону степи, лугов. Мы ждем спецтехнику, мини-экскаватор, чтобы провести данную работу", - проинформировал заместитель акима Кенжекольского сельского округа Асет Баязитов.

В сельском акимате отметили, что причина подтоплений в грунтовых водах. Дома на окраине Кенжеколя расположены в низине, а потому здесь и скопилась влага.

Ранее село Талдыколь Атырауской области отрезало от мира из-за подтопления дороги. К населенному пункту дополнительно были стянуты группировки спасателей. МЧС эвакуировало более 200 местных жителей с помощью лодок в эвакопункт в Атырау.

А в мае в Шымкенте из-за обильного дождя затопило улицы, дворы и один частный жилой дом. За сутки в городе выпало 33,7 мм осадков. Спасатели откачали с дворовых территорий и улиц более 1700 кубометров воды.