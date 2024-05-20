В оперштабе Атырауской области ответили недовольным разрывом дороги сельчанам (видео)
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В Махамбетском районе Атырауской области для пропуска воды и недопущения подтопления населенных пунктов произвели разрыв дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб.
Как сообщается в Telegram-канале оперативного штаба, был произведен разрыв дороги Махамбет – село Сарытогай. Акимат уже подготовил материалы для восстановления участка, но из-за большего количества воды и течения провести эти работы не представляется возможным.
После снижения уровня воды, будут проведены восстановительные работы, заверили в оперштабе.
"Борьба с паводками влечет за собой временные неудобства, но эти меры крайне важны для обеспечения безопасности жителей.
Из села Сарытогай в село Махамбет есть альтернативный маршрут по объездной дороге возле чайханы "Сейтек".
Просим жителей села отнестись с пониманием к данной ситуации", - обратились к сельчанам в оперштабе.
Между тем издание в соцсетях появилось видео, как жители двух сел требуют восстановить им дорогу. Люди боятся, что в случае ЧП до них не смогут добраться ни пожарные, ни скорая помощь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103329-v-opershtabe-atyrauskoy-oblasti-otvetili-nedovolnym-razryvom-dorogi-selchanam-video/