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В оперштабе Атырауской области ответили недовольным разрывом дороги сельчанам (видео)

Опубликовано:

Возмущенные сельчане
Возмущенные сельчане. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

В Махамбетском районе Атырауской области для пропуска воды и недопущения подтопления населенных пунктов произвели разрыв дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб.

Как сообщается в Telegram-канале оперативного штаба, был произведен разрыв дороги Махамбет – село Сарытогай. Акимат уже подготовил материалы для восстановления участка, но из-за большего количества воды и течения провести эти работы не представляется возможным.

После снижения уровня воды, будут проведены восстановительные работы, заверили в оперштабе.

"Борьба с паводками влечет за собой временные неудобства, но эти меры крайне важны для обеспечения безопасности жителей.

Из села Сарытогай в село Махамбет есть альтернативный маршрут по объездной дороге возле чайханы "Сейтек".

Просим жителей села отнестись с пониманием к данной ситуации", - обратились к сельчанам в оперштабе.

Между тем издание в соцсетях появилось видео, как жители двух сел требуют восстановить им дорогу. Люди боятся, что в случае ЧП до них не смогут добраться ни пожарные, ни скорая помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103329-v-opershtabe-atyrauskoy-oblasti-otvetili-nedovolnym-razryvom-dorogi-selchanam-video/

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