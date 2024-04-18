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Сошел оползень и обвалился грунт: ЧП произошло на территории строящегося дома в Алматы (видео)

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Оплывина в Алматы
Оплывина в Алматы. Фото: МЧС РК

В Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территории строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 тысяч кубометров, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территории строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 тысяч кубометров.

"Она остановилась внутри котлована. Также с южной стороны дома произошел обвал грунтовой массы объемом 15-20 кубометров", - сообщили в пресс-службе.

Жертв, пострадавших и разрушений нет. Силами ДЧС проводится детальное обследование участка. Угрозы нет.

Напомним, 17 апреля стало известно о сходе оползня в Медеуском районе Алматы. Грязевая масса прошла недалеко от жилого дома. Тогда специалисты предупреждали, что на этом участке есть вероятность повторного схода оплывины.

Вечером того же дня в Медеуском районе Алматы сошла вторая оплывина – грязевая масса частично перекрыла дорогу.

Накануне в акимате Алматы сообщали, что из-за сильных осадков в городе произошел сход грязевой массы на участке, где велось незаконное строительство.

16 апреля в южной столице весь день шел дождь. В городе затопило 6 участков улиц. В соцсетях жители города делились кадрами залитых водой улиц.

Кроме того, в ночь на 8 февраля в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

По данным ДЧС Алматы, оплывина – это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2087264-oplyvina-soshla-so-stroyaschegosya-doma-v-almaty/

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