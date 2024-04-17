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Оплывина вновь сошла в Алматы

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Сигнальная лента на месте ЧП
Фото с места ЧП: t.me/mchs_official

Сегодня ночью в Медеуском районе южной столицы рядом с одним из домов сошла оплывина. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, объем оплывины составил 10 кубических метров. Грязевая масса сошла рядом с жилым домом.

Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Предварительной причиной схода оплывина специалисты назвали обильные осадки и переувлажнение грунта.

По данным ГУ "Казселезащита" МЧС РК, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.

По данным ДЧС Алматы, оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086067-oplyvina-vnov-soshla-v-almaty/

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