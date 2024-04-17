Еще один оползень сошел в Алматы

В Медеуском районе Алматы сошла вторая оплывина за сутки - грязевая масса частично перекрыла дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Медеуском районе, сошла оплывина объемом 60 куб.м., масса около 5 куб.м, которая частично перекрыла автодорогу проезд имеется. Пострадавших нет, на месте находятся специалисты ГУ "Казселезащиты".

МЧС рекомендует владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков.