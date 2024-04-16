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"По колено в воде": улицы Алматы затопило после дождя (фото, видео)

Опубликовано:

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С раннего утра в южной столице идет дождь. Из-за непогоды на многих улицах Алматы образовались огромные лужи, некоторые участки оказались затоплены, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеофрагментами затопленных улиц алматинцы делятся в социальных сетях. Кроме того, появились видео и из областных районов. Например, житель Каскелена на страничке @kaskelenkz рассказал, как не может выйти из дома из-за огромных луж. По словам мужчины, дети из-за этого не пошли в школу.

Также на этой страничке появилось видео с подписью: "Алматы после дождя". На нем люди идут, находясь по колено в воде. Несмотря на это автомобили продолжают ехать по затопленной улице.

А в другой публикации жительница сравнила одну из улиц города с речкой Большой алматинкой. Также женщина задается вопросом: "Где арыки, куда это должно выливаться? Почему это льется по улицам?".

Также пользователи делятся друг с другом видео переполненных арыков. Голос за кадром, комментируя происходящее, несколько раз повторяет: "Ужас".

Также на страничке @kris_p_akimat распространяется видео бурного потока реки Есентай.

Помимо этого, в сети появилась публикация с подписью: "Райымбека - Ауезова. Как идет дождь, мы не можем выйти и зайти домой. Дети после школы не могут зайти домой".

Также горожане рассказывают, что по многим улицам сейчас невозможно пройти, не промочив ноги из-за огромных луж.

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нелегко приходится сейчас как пешеходам, так и водителям. Своими комментариями последние делятся в приложении 2ГИС. Многие автомобилисты возмущены и пишут: "Стоит упасть капле дождя, все забывают правила". Подобные комментарии сейчас самые распространенные.

Нередко водители называют друг друга "зомби" и обвиняют в том, что они "уснули за рулем" и "путают газ и тормоз". Оставляют комментарии и пассажиры общественного транспорта. Один из них написал: "Опаздываю на урок. Бога ради, пропустите 213-ый". А другой пользователь сообщил: "Сегодня на метро".

Встречаются и шуточные комментарии. Такие как: "Открываем купальный сезон" и "Алматы стал Бикини Боттом (подводный город в мультсериале "Губка Боб Квадратные Штаны" - прим. ред.). Также один из пользователей написал: "Звонили из Лондона, говорят, это не их дождь". А другой алматинец, застряв в пробке, написал: "Дорогие коллеги, ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока".

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Лужи в Алматы
Лужи в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Отметим, по данным приложения 2ГИС, пробки в Алматы на 14:00 часов составляют 6 баллов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Алматы во время дождя затопило 6 участков улиц. По состоянию на 09:00, было зафиксировано 12 участков с накоплением воды, которые оперативно устранены. Причина – засорение арычных сетей.

А в ДЧС рассказали, как обстоят дела с уровнем воды в четырех реках, протекающих по территории Алматы. В связи с проливным дождем в них наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также мутности до 2 баллов из-за склонового стока. Ситуация, как отметили в ДЧС, находится под контролем. Специалисты проводят проверку селезащитных сооружений.

Отметим, что в Алматы до конца этой недели ожидаются проливные дожди. Сегодня, 16 апреля, температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

В связи с этим в акимате вчера сообщали о подготовке коммунальных служб. Наряду с этим в ДЧС предупредили жителей горных и предгорных районов Алматинской области и алматинцев, проживающих рядом о возможных разливах и подтоплениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085665-po-koleno-v-vode-ulitsy-almaty-zatopilo-posle-dozhdya-video/

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