Причалившие на лодке к крыше дома мужчины заинтересовали полицейских в Петропавловске

В затопленном районе Петропавловска правоохранители остановили двух граждан на надувной лодке. Сперва их приняли за мародеров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, затопленный паводком район Подгоры в Петропавловске круглосуточно патрулируют полицейские, в том числе и на моторных лодках.

Стражи порядка охраняют имущество эвакуированных жителей от мародерства, а также по возможности вывозят оставшихся домашних животных.

Вечером 15 апреля во время патрулирования полицейские заметили двух мужчин 38 и 27 лет. Они причалили на резиновой лодке к крыше дома на улице Герцена.

"Стражи порядка доставили обоих на пропускной пункт на улице Потанина для установления личности. Выяснилось, что один из них является хозяином дома, второй - его родственником. С их слов, они хотели проверить оставленное имущество", - пояснили в МВД.

С гражданами провели профилактическую беседу.

"Напоминаем: появляться в зонах затопления запрещено. В настоящее время оставленное имущество граждан защищают от мародерства сотрудники полиции, не нужно мешать им в выполнении служебных задач.

Кроме того, попытка плавать на надувной лодке по затопленным участкам сопряжена с большим риском из-за заборов, веток деревьев и прочих предметов, которые могут повредить плавсредство", - предупредил начальник УП Петропавловска Марат Жумалиев.

Подчеркивается, что в случае необходимости люди могут посетить затопленные дома, но делать это можно только с разрешения штаба ЧС и в сопровождении спасателей.

Напомним, в Северо-Казахстанской области до сих пор наблюдается сложная паводковая ситуация.

10 апреля Роман Скляр поручал акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий во избежание несчастных случаев.

Накануне сообщалось, что в Северо-Казахстанской области подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а в областном центре таких домов более 1000, в основном они расположены в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Людей эвакуируют из зоны бедствия круглосуточно.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил рабочую поездку в регион. Он начал с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. Также глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел.