Паводки в Казахстане: о текущей ситуации в стране рассказали в МЧС

Представитель МЧС рассказал о текущей паводковой ситуации в Казахстане. Так, почти 12 тысяч человек вернулись в свои дома, 6,7 тыс. человек остаются в эвакопунктах, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыл Сайпаш сообщил, что на сегодняшний день вернулись в свои дома 11 950 человек. В эвакопунктах находятся 6 746 человек, из них 2 967 детей.

Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных, сообщается в Telegram-канале СЦК.

Наряду с этим откачано 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3 511 жилых домов и 2 157 дворовых территорий.

Сейчас в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными порядка 5,4 тыс. частных жилых домов, 1 617 дворовых территорий и 2 035 дачных домов.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 33 тыс. человек и 4 182 ед. техники, 853 водооткачивающих средств, 335 плавательных средств, 10 воздушных судов.

"В результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр, Тургай в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района Акмолинской области, в микрорайоне Борки, ул. Карьерная, вблизи микрорайона Хромзавода Петропавловска, селах Соколовка, Большая малышка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, в селе Нура Иргизского района Актюбинской области произошло подтопление 196 частных жилых домов, 42 дворовых территорий. Заблаговременно эвакуирован 1 821 человек", - сказал спикер.

В пострадавшие регионы прибыло свыше 1 400 тонн гуманитарной помощи.

Между тем в СКО наказали авторов фейков о паводках в Казахстане. А мошенники начали предлагать пострадавшим от стихии "выплаты". Из-за паводков в Петропавловске также наблюдаются проблемы с водоснабжением. Школьников перевели на дистанционку.

Добавим также, что в Министерстве по ЧС сообщили, что из государственного материального резерва разбронировали больше 260 тонн продуктов питания.

Тем временем паводков опасаются в Тюменской и Курганской областях России в середине недели – регионы граничат с Казахстаном.

Об угрозе подтопления и разливов в ближайшие дни предупредили жителей горных районов Алматинской области и прилегающих территорий внутри Алматы.