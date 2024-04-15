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Лавина сошла в Бостандыкском районе Алматы

Опубликовано:

Лавина сошла в горах
Лавина. Фото: МЧС РК

В Бостандыкском районе Алматы произошел самопроизвольный сход лавины. Пострадавших и разрушений нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Бостандыкском районе произошел самопроизвольный сход лавины. Объем сошедшей снежной массы составил 5000 кубометров. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщение ведомства.

В МЧС напомнили, что в регионе сохраняется лавинная опасность, поэтому просят граждан ограничить посещение горной местности.

В конце марта сообщалось, что за последние несколько дней в горах Алматы и Алматинской области зафиксировали больше 20 самопроизвольных сходов лавин. В МЧС тогда сообщили, что в особо опасный период в Алматинском и Иле-Алатауском филиалах "Казселезащиты" организованы оперативные штабы, во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство ответственных специалистов. Аварийно-механизированные бригады находятся в готовности

Тогда же спасатели предупреждали алматинцев и гостей города, что в случае, если попасть в такие "мокрые" лавины, шансов на спасение практически нет.

Между тем, по данным синоптиков, шесть дней подряд в Алматы будут идти дожди.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не в вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084996-lavina-soshla-v-almaty/

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