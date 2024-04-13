"Вода поступит 17-19 апреля": в ЗКО готовятся ко второму этапу паводков

Руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Тәткен на брифинге в СЦК сообщил о ситуации с паводками - в регионе готовятся ко второму этапу, передает NUR.KZ.

В акимате заявили, что ситуация все еще сложная. Из источников воды в Оренбургской области России в реку Жайык поступает большое количество воды.

Подчеркивается, что в зоне подтопления находятся более 80 населенных пунктов Акжаикского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов, а также территории города Уральска, расположенные вдоль реки.

"По прогнозам специалистов, вода из Оренбурга поступит в область 17-19 апреля. Работы по предупреждению паводков ведутся круглосуточно. Сегодня по области на реке Жайык построена дамба протяженностью 72 км, укреплен берег реки. В настоящее время ведутся работы по эвакуации жителей из находящихся под угрозой населенных пунктов вдоль реки", - заявил Тәткен.

Отмечается, что в регионе для безопасного размещения людей подготовлен 161 пункт временного размещения вместимостью 8596 мест.

Он также добавил, что действует специальная комиссия по расчету ущерба пострадавшего населения.

Отметим, на днях премьер-министр Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в ЗКО с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах. Он отмечал, что большая вода уже нанесла существенный урон на территории Российской Федерации и движется в сторону Уральска и Атырау.

В министерстве водных ресурсов сообщали, что в ряде регионов уже прошел пик паводка, в других — все еще сохраняется риск подтопления из-за переполненных водохранилищ, среди них - ЗКО.