Казахстанец погиб на производстве в Южной Корее

Гражданин Казахстана погиб на производстве в Южной Корее. В настоящее время ведется оформление всех необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

В МИД РК сообщили, что в Южной Корее погиб казахстанец.

"Погиб на производстве, сейчас связываемся с родственниками и оформляем все необходимые документы", – заявил официальный представитель Айбек Смадияров.

Напомним, в сентябре 2023 года гражданин Казахстана упал с высоты 18-го этажа жилого дома в южнокорейском городе Кимхэ. Мужчину доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

В том же месяце стало известно о гибели казахстанской журналистки и ее малолетней дочери в ДТП в Турции. Местные СМИ писали, что авария произошла в провинции Махмутлар – столкнулись легковое авто и автомобиль для сафари. Позже также скончался супруг журналистки.

Наряду с этим стало известно о смерти другого казахстанца, но уже в Таиланде. Как сообщили в МИДе, парень вел свой блог на YouTube и путешествовал с 15 лет.

Мы также писали и о других случаях, произошедших с нашими гражданами в Южной Корее. Например, в 2023 году в этой стране задержали пару из Казахстана, которую заподозрили в фальсификации документов для 117 иностранцев.

Оказалось, что с 2020 года женщина проходила стационарное лечение в специализированной больнице. В момент инцидента, вероятно, она была под действием лекарственных препаратов.

В конце марта 2023 года в соцсетях распространилась информация о двух казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба не прошли паспортный контроль в аэропорту и готовились к депортации. Не дождавшись этого, они перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись. Чуть позднее одного из них задержала местная полиция. Через некоторое время второй сдался добровольно.

Им грозил трехгодичный тюремный срок, однако вместо этого стало известно, что парни заплатят штраф и вернутся на родину.

Ранее в МИД РК также высказывались о казахстанцах, работающих в Южной Корее. По данным МИД, более 20 тыс. казахстанцев трудятся легально в этой стране.