"Мы должны гордиться": о казахстанцах, работающих за рубежом, высказались в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге высказался о казахстанцах, работающих и проживающих в других странах, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров напомнил, что граждане Казахстана по Конституции вправе сами решать, где им жить и работать.

"Никто не может вам сказать, работать за границей или нет. Это дело каждого человека. Но бытует мнение, что все казахстанцы, живущие за границей, страдают. Так думают, увидев и услышав неприятные истории казахстанцев, нелегально работающих за рубежом. Это неправда. Ведь многие наши казахстанцы хорошо работают за границей. Им хорошо платят, они имеют большой опыт и высокий интеллект", – заявил он.

В пример Смадияров привел Южную Корею.

"Если в Южной Корее 8-9 тысяч человек работают нелегально, то число работающих легально превышает более 20 тысяч человек. Они все работают. От пластического хирурга до парикмахера. Не нужно этого стыдиться. Мы должны наоборот гордиться этим. Наши образованные граждане могут найти свое место за рубежом", – резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД РК говорил, что более 20 тыс. казахстанцев трудятся легально в Южной Корее. А перед этим стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в этой стране.

Наряду с этим в МТСЗН сообщили, что нашим гражданам станет доступна легальная сезонная работа в Британии.

В конце января этого года в Минтруда сообщили, что подготовка казахстанцев для работы в Южной Корее будет проходить в городе Қонаев.

Напомним, что в начале 2023 года в МИД РК сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч казахстанцев в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть это государство.