Супругов из Казахстана задержали в Южной Корее

В Южной Корее задержали супружескую пару из Казахстана. Их подозревают в фальсификации документов для более чем 100 казахстанских и российских граждан, передает южнокорейский портал Nate News.

В Южной Корее задержали пару из Казахстана, которую подозревают в нарушении закона этой страны об иммиграционном контроле – фальсификации документов для 117 россиян и казахстанцев.

По информации портала, задержанным мужчине и женщине 33 и 32 года соответственно. Фальшивые документы были сделаны в период с января по июль.

Из 117 человек, которым, как сообщает портал, пара успела сделать документы, 21 был вычислен и депортирован. Остальных нарушителей устанавливают.

Сообщается, что объявление об услугах размещалось в Telegram. В нем говорилось, что желающим сделают визу беженца за один день.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у официального представителя МИД РК.

Это не первый случай, когда граждане Казахстана попадают в происшествия в Южной Корее.

В августе в Сеуле 50-летняя женщина напала с ножом на водителя автобуса – он был ранен. Позже в МИД рассказали, что нападавшая оказалась этнической кореянкой, проживавшей в Казахстане. В Южной Корее ей выдали этническую визу.

С 2020-го года женщина проходила стационарное лечение в специализированной больнице. В момент инцидента, вероятно, она была под действием лекарственных препаратов.

В конце марта произошел другой случай – в соцсетях распространилась информация о двух казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба – уроженцы Туркестана.

Сообщалось, что казахстанцы не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Корее и готовились к депортации. Не дождавшись этого, они перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись.Чуть позднее одного из них задержала местная полиция. Через некоторое время второй сдался добровольно.

На этом фоне в Сети распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали массово увольнять. Но в МИД РК этот слух опровергли. По информации МИД РК, вышеупомянутые граждане обвинялись по трем нарушениям законодательства Южной Кореи:

нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконный въезд в страну);

нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконное пребывание на территории страны);

нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений (материальный ущерб).

Ранее их адвокат сообщил, что им грозил трехгодичный тюремный срок. Однако вместо этого парни заплатят штраф и вернутся на родину.