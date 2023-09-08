Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Супругов из Казахстана задержали в Южной Корее

Опубликовано:

Человек в наручниках
Человек в наручниках. Иллюстративное фото: Nes / Getty Images

В Южной Корее задержали супружескую пару из Казахстана. Их подозревают в фальсификации документов для более чем 100 казахстанских и российских граждан, передает южнокорейский портал Nate News.

В Южной Корее задержали пару из Казахстана, которую подозревают в нарушении закона этой страны об иммиграционном контроле – фальсификации документов для 117 россиян и казахстанцев.

По информации портала, задержанным мужчине и женщине 33 и 32 года соответственно. Фальшивые документы были сделаны в период с января по июль.

Из 117 человек, которым, как сообщает портал, пара успела сделать документы, 21 был вычислен и депортирован. Остальных нарушителей устанавливают.

Сообщается, что объявление об услугах размещалось в Telegram. В нем говорилось, что желающим сделают визу беженца за один день.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у официального представителя МИД РК.

Это не первый случай, когда граждане Казахстана попадают в происшествия в Южной Корее.

В августе в Сеуле 50-летняя женщина напала с ножом на водителя автобуса – он был ранен. Позже в МИД рассказали, что нападавшая оказалась этнической кореянкой, проживавшей в Казахстане. В Южной Корее ей выдали этническую визу.

С 2020-го года женщина проходила стационарное лечение в специализированной больнице. В момент инцидента, вероятно, она была под действием лекарственных препаратов.

В конце марта произошел другой случай – в соцсетях распространилась информация о двух казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба – уроженцы Туркестана.

Сообщалось, что казахстанцы не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Корее и готовились к депортации. Не дождавшись этого, они перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись.Чуть позднее одного из них задержала местная полиция. Через некоторое время второй сдался добровольно.

На этом фоне в Сети распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали массово увольнять. Но в МИД РК этот слух опровергли. По информации МИД РК, вышеупомянутые граждане обвинялись по трем нарушениям законодательства Южной Кореи:

  • нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконный въезд в страну);
  • нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконное пребывание на территории страны);
  • нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений (материальный ущерб).

Ранее их адвокат сообщил, что им грозил трехгодичный тюремный срок. Однако вместо этого парни заплатят штраф и вернутся на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035819-suprugov-iz-kazahstana-zaderzhali-v-yuzhnoy-koree/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.