"В сторону Петропавловска движется огромный поток воды": аким СКО обратился к жителям

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов обратился к местным жителям из-за паводковой ситуации в регионе. Он рассказал, какие территории находятся под угрозой затопления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата СКО, паводковая ситуация в регионе остается сложной.

По словам главы региона, принимаются все необходимые противопаводковые меры. На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. Но сейчас большая вода идет по реке Есиль.

На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива - 4,25 м. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года.

"Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный", - предупредил аким СКО.

Он подчеркнул, что все эти дни в круглосуточном режиме велась работа над строительством и укреплением дамб. Укрепили дамбу вокруг насосной станции первого подъема для бесперебойной подачи питьевой воды.

"Приняты беспрецедентные меры по защите наших населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно. В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Еще раз подчеркну, огромный!" - заявил в своем обращении Гауез Нурмухамбетов.

По поручению первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находится в зоне подтопления. Глава региона попросил граждан отнестись к ситуации с пониманием и не игнорировать требования паводкового периода.

"Нужно безукоризненно выполнять требования департамента чрезвычайных ситуаций, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. По моему поручению аким Петропавловска неоднократно выступал по проводимой работе и необходимости эвакуации населения", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.

Аким СКО подчеркнул, что безопасность граждан превыше всего.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность сохранения жизни и здоровья жителей в паводковый период. Необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан. Никто не останется без внимания. Во время встреч с жителями районов провели разъяснения и заверили, что помощь дойдет до каждого", - отметил он.

Гауез Нурмухамбетов рассказал, что сейчас в борьбе с большой водой задействовано свыше 3 тыс. человек. Это подрядные организации, стройкомпании, бизнесмены, госслужащие, спасатели, коммунальные службы, полицейские, волонтеры и простые жители. На подмогу приехали спасательные службы из других регионов, сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны.

"Паводок этого года - большое испытание для всех нас. Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое "спасибо", - подчеркнул аким.

Гауез Нурмухамбетов считает, что впереди ждут серьезные испытания.

"Самое главное - нужно сохранять спокойствие и помогать друг другу. Не нужно недооценивать масштабы половодья. Подумайте о ваших близких. Если ваш дом или дача находятся в зоне подтопления, переезжайте в безопасное место. Нет ничего дороже человеческой жизни. Будьте бдительны. Мы все надеемся на лучшее, но готовимся к худшему сценарию развития событий. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность наших жителей и минимизировать последствия паводка", - говорится в сообщении акима.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев выступил с предупреждением, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам региона.

8 апреля в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

В тот же день премьер-министр Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище.

Вчера Олжас Бектенов прибыл в Петропавловск, где проверил работу по укреплению дамб для защиты от паводков в случае перелива реки Есиль. Сообщалось, что в регионе в шести местах вскрыли дорожное полотно, чтобы пропустить талые воды.

Сегодня стало известно, что в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация - большая вода угрожает жителям нескольких сел Есильского района. В одном из населенных пунктов за день уровень воды поднялся на высоту больше метра. Местные жители рассказали, как переживают бедствие.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию жителей поселка Заречный во избежание несчастных случаев.