"Нет никаких причин для паники": Бозумбаев рассказал, когда в Атырау прибудет большая вода

Вице-премьер Канат Бозумбаев на брифинге в республиканском информационной штабе рассказал о текущей паводковой ситуации в Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Слова Бозумбаева приводит Telegram-канал Службы центральных коммуникаций.

По словам вице-премьера, сейчас вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области наблюдается понижение уровня воды в реке, но вода будет еще поступать в Атыраускую область в течение 3-4 дней.

Кроме того, в регионе еще сохраняются угрозы подтоплений из-за прогнозируемого подъема уровня воды на реке Жайык выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области и повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища РФ.

Бозумбаев поручил акимату и ответственным ведомствам в течение двух дней дать прогноз будущего паводка на реке Жайык.

"Мы предполагаем значительное повышение уровня воды в реке Жайык в Атырауской области и границах города Атырау через 15-20 дней", - сказал заместитель премьер-министра.

Акимат на основе прогноза разрабатывает план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и сбросных каналов Атырау и близлежащих районов. Сегодня акимат должен представить этот план.

"Нет никаких причин для паники. В ближайшие 10-15 дней никаких причин по поводу реке Жайык в Атырау нет. Режим ЧС объявлен только для того, чтобы можно было бы быстро подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней в Атыраускую область", - сказал Канат Бозумбаев.

Напомним, ранее в Атыраускую область прибыл премьер-министр Олжас Бектенов. Он встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Вчера в регионе объявили режим ЧС.

По данным МЧС РК, на данный момент в Казахстане спасено от паводков уже более 72 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 – дети.

В субботу президент Касым-Жомарт Токаев выступал с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.