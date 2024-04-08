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Выплаты пострадавшим от паводков казахстанцам: в Минтруда сделали заявление

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Спасатели эвакуируют жителей
Паводки на юге Казахстана. Иллюстративное фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Минтруда опровергли появившуюся в соцсетях информацию о выплатах компенсаций пострадавшим от паводков - ведомство не занимается этим вопросом, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты РК, Минтруда не осуществляет выплаты компенсаций пострадавшим от паводков. Информация об этом, распространенная в социальных сетях и мессенджерах, является ложной.

"Для получения выплат неизвестные лица предлагают нажать кнопку "Подробнее" или перейти по ссылке. Указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - заявили в министерстве.

Здесь напомнили, что по поручению президента пострадавшие от паводков казахстанцы действительно получат единовременные выплаты, но выплачивать их будут местные исполнительные органы. Размеры выплат будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба.

"Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - заключили в Минтруда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080469-vyplaty-postradavshim-ot-pavodkov-kazahstantsam-v-mintruda-sdelali-zayavlenie/

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