Наполняемость водохранилищ в Костанайской области приближается к максимальным отметкам

Премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, глава правительства совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.

Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. При этом приток воды превышает текущий объем сброса.

В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.

Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.

Олжас Бектенов подчеркнул, что основная задача - обеспечение безопасности жителей. Премьер-министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации.

В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста в Костанае, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Работы ведутся в усиленном режиме.

В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.

Ситуация находится на постоянном контроле.

Напомним, сложная ситуация из-за паводков складывается в ряде регионов Казахстана, в том числе в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях.

Стоящие в воде дома в поселке Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео. На участке автодороги Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай произошли переливы.

В регион был направлен министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов постоянно информирует главу государства о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах по ее стабилизации. Он тоже сейчас находится в Костанайской области.

Сегодня стало известно, что режим ЧС объявлен в Костанае.