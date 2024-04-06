"Опасность очень большая": аким Уральска не исключает повторения паводка 1942 года

Аким Уральска Миржан Сатканов заявил, что та вода, которая идет по Уралу, фактически больше, чем было за всю историю страны. Подобная ситуация произошла в 1942 году, передает "Уральская неделя".

Градоначальник на брифинге заявил, что ожидается подъем Урала выше девяти метров.

"Сейчас идет разговор, что может быть паводок, как в 1942 году. До восьми с половиной метров мы выдержим, выше, честно надо сказать, будет уже критически для города.

Мы знаем, где самые опасные участки в городе, это район Стелы, Курени, Коминтерн. Район Желаево и та часть города 8,5 м, возможно, выдержит. При подъеме на девять метров и выше в Желаево, на мосту, в районе Водоканала, сторона - рынок, где по берегу есть большие яры, уже сложно сказать, что будет.

Да, я не исключаю, что будет выше девяти метров. Такой уровень мы вынуждены ожидать. Потому что такое вот на Ириклинском водохранилище. С Сакмары, Илека много воды идет. И еще дождь сильный ожидается. И мы опасаемся, в случае подъема воды до девяти метров и выше, будет подпора Чагана водами Урала. Тогда Урал будет бить в дамбу в районе магазина “Сундук” на Чагано-Набережной и может ее размыть.

Опасность очень большая. Мы уже оповестили всех, кто живет в пойме Урала - в дачных товариществах 1, 2, 3, "Стеновик", "Речник" и остальных в районе Желаево. Там все должны покинуть свои дома. Потому что при подъеме Урала на 6,5 метров и выше эти дачи все будут в воде", - заявил аким Уральска.

По словам директора филиала РГП "Казводхоз" Тлегена Шапанова, они готовили свои данные на основании двух сценариев паводка в Урале: один - на уровне паводка 2011 года, когда вода в нем поднималась на пик 701 см, второй - 1957 года, когда Урал поднимался на 932 см. Но тут же он отметил, что оба сценария составлялись до того, как оренбуржцы стали спускать с Ириклинского водохранилища рекордные объемы воды.

Теперь оба эти сценария устарели, заявил Шапанов.

"Такого сброса воды, сколько сейчас идет с Ириклинского водохранилища, в его истории с 1967 года не было. Мы ожидаем притока воды в Урал на 2-2,5 метра больше, чем в прошлом году. Та вода, которую сейчас сбрасывают с Ириклы и идет с Сакмары, придет к нам дней через 8-10.

Угрозой в случае подъема Урала выше 8,5 метров может стать явление обратного подпора - это когда Урал пойдет в Чаган.

Шандоры мы все закроем, чтобы этого избежать, но без стока водохранилище может переполнить сток Чагана, и уже он будет снова топить город", - отметил директор филиала РГП "Казводхоз".

Напомним, накануне в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу. Власти начали эвакуировать жителей. В мэрии заявили о критической ситуации. Отмечалось, что только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см и составил 778 см. Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжала прибывать.

При этом специалисты РГП "Казгидромет" прогнозировали, что на западе Казахстана может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале.

Добавим, что в 20-м веке одним из самых больших по своей разрушительной силе был паводок 1942 года. Именно он стал одной из причин строительства Ириклинского водохранилища, с помощью которого можно было регулировать уровень Урала в период половодья.

По данным "Ак Жайык", в мае 1942 года жителям Гурьева (Атырау) и нескольких прибрежных районов пришлось в срочном порядке эвакуироваться из-за большой воды.

"В мае 1942 года был зарегистрирован исторически самый высокий подъем воды в реке Урал - 945 сантиметров. К слову, нормой считается 591 сантиметр", - отмечала инженер-гидролог станции гидрометеорологии Атырауской области Валентина Похорская.