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"Опасность очень большая": аким Уральска не исключает повторения паводка 1942 года

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Миржан Сатканов
Миржан Сатканов. Фото: uralskweek.kz

Аким Уральска Миржан Сатканов заявил, что та вода, которая идет по Уралу, фактически больше, чем было за всю историю страны. Подобная ситуация произошла в 1942 году, передает "Уральская неделя".

Градоначальник на брифинге заявил, что ожидается подъем Урала выше девяти метров.

"Сейчас идет разговор, что может быть паводок, как в 1942 году. До восьми с половиной метров мы выдержим, выше, честно надо сказать, будет уже критически для города.

Мы знаем, где самые опасные участки в городе, это район Стелы, Курени, Коминтерн. Район Желаево и та часть города 8,5 м, возможно, выдержит. При подъеме на девять метров и выше в Желаево, на мосту, в районе Водоканала, сторона - рынок, где по берегу есть большие яры, уже сложно сказать, что будет.

Да, я не исключаю, что будет выше девяти метров. Такой уровень мы вынуждены ожидать. Потому что такое вот на Ириклинском водохранилище. С Сакмары, Илека много воды идет. И еще дождь сильный ожидается. И мы опасаемся, в случае подъема воды до девяти метров и выше, будет подпора Чагана водами Урала. Тогда Урал будет бить в дамбу в районе магазина “Сундук” на Чагано-Набережной и может ее размыть.

Опасность очень большая. Мы уже оповестили всех, кто живет в пойме Урала - в дачных товариществах 1, 2, 3, "Стеновик", "Речник" и остальных в районе Желаево. Там все должны покинуть свои дома. Потому что при подъеме Урала на 6,5 метров и выше эти дачи все будут в воде", - заявил аким Уральска.

По словам директора филиала РГП "Казводхоз" Тлегена Шапанова, они готовили свои данные на основании двух сценариев паводка в Урале: один - на уровне паводка 2011 года, когда вода в нем поднималась на пик 701 см, второй - 1957 года, когда Урал поднимался на 932 см. Но тут же он отметил, что оба сценария составлялись до того, как оренбуржцы стали спускать с Ириклинского водохранилища рекордные объемы воды.

Теперь оба эти сценария устарели, заявил Шапанов.

"Такого сброса воды, сколько сейчас идет с Ириклинского водохранилища, в его истории с 1967 года не было. Мы ожидаем притока воды в Урал на 2-2,5 метра больше, чем в прошлом году. Та вода, которую сейчас сбрасывают с Ириклы и идет с Сакмары, придет к нам дней через 8-10.

Угрозой в случае подъема Урала выше 8,5 метров может стать явление обратного подпора - это когда Урал пойдет в Чаган.

Шандоры мы все закроем, чтобы этого избежать, но без стока водохранилище может переполнить сток Чагана, и уже он будет снова топить город", - отметил директор филиала РГП "Казводхоз".

Напомним, накануне в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу. Власти начали эвакуировать жителей. В мэрии заявили о критической ситуации. Отмечалось, что только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см и составил 778 см. Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжала прибывать.

При этом специалисты РГП "Казгидромет" прогнозировали, что на западе Казахстана может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале.

Добавим, что в 20-м веке одним из самых больших по своей разрушительной силе был паводок 1942 года. Именно он стал одной из причин строительства Ириклинского водохранилища, с помощью которого можно было регулировать уровень Урала в период половодья.

По данным "Ак Жайык", в мае 1942 года жителям Гурьева (Атырау) и нескольких прибрежных районов пришлось в срочном порядке эвакуироваться из-за большой воды.

"В мае 1942 года был зарегистрирован исторически самый высокий подъем воды в реке Урал - 945 сантиметров. К слову, нормой считается 591 сантиметр", - отмечала инженер-гидролог станции гидрометеорологии Атырауской области Валентина Похорская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079923-opasnost-ochen-bolshaya-akim-uralska-ne-isklyuchaet-povtoreniya-pavodka-1942-goda/

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