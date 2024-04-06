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Токаев выступит с обращением к народу Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступит с обращением к народу Казахстана в связи со сложной паводковой ситуацией в ряде регионов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

"Обращение президента будет транслироваться на всех республиканских телеканалах в 13.00 часов", - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Напомним, сложная ситуация из-за паводков складывается в ряде регионов Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Акмолинской областях.

4 апреля глава государства прибыл в Западно-Казахстанскую область. В ходе поездки он совершил облет подтопленных районов, встретился с эвакуированными жителями и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Также президент заявил, что нужно готовиться к ухудшению обстановки в регионе.

Сегодня, 6 июля, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым и сообщил, что правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2079950-tokaev-vystupit-s-obrascheniem-k-narodu-kazahstana/

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