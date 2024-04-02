"Акиматы не обратили внимание на прогноз": Минэкологии о том, почему случились паводки

Сегодня на заседании правительства министр экологии заявил, что с середины марта "Казгидромет" регулярно предупреждал о паводках, но акиматы не обратили на это внимания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Еще в декабре были определены паводкоопасные участки в разрезе регионов и отражены в прогнозах на начало декабря, февраля и марта месяца, которые были направлены акиматам и центральным госорганам.

Более того, начиная с 15 марта по сегодняшний день "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, которые также были направлены и продолжают направляться в местные и центральные государственные органы согласно схеме оповещения о штормовых предупреждениях.

Однако акиматы не обратили особого внимания на прогноз, что не позволило реально оценить угрозу предстоящего паводка и своевременно принять превентивные меры", – заявил министр Ерлан Нысанбаев.

При этом ранее представители МЧС сообщали, что на данный момент 50 населенных пунктов в Казахстане остаются отрезаны от внешнего мира из-за паводков.

Отмечалось, что сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда были незамедлительно переброшены силы и средства МЧС.

Кроме того, гендиректор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева рассказывала, каким регионам может грозить сильный паводок в ближайшее время.

Паводки в Казахстане

Отметим, что в этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих регионах страны.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Позже сообщалось, что на контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Вчера глава государства провел заседание Республиканского штаба, на котором раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.