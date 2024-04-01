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"Проснулись и обнаружили, что наступили паводки": Токаев о прогнозировании ЧС

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент высказался о паводковой ситуации в Казахстане, по его словам, прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб организована слабо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев отметил, что ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.

"Сейчас правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду. Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись, и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент поручил разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд. По его словам, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.

Паводки в Казахстане

На днях в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Известно, что десятки школ и колледжей перейдут на дистанционку из-за паводковой ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076753-prosnulis-i-obnaruzhili-chto-nastupili-pavodki-tokaev-o-prognozirovanii-chs/

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