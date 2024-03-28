Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

В Алматы борются с непогодой и подтоплениями, открыта горячая линия (видео)

Опубликовано:

работа коммунальных служб
Работа коммунальных служб Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы. В городе наблюдаются аварийные отключения электричества, открыта горячая линия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Вечером 28 марта в Алматы начался кратковременный высокоинтенсивный ливень, ожидается выпадение до 20 мм осадков, что составляет 28% от среднемесячной нормы в марте (72 мм).

В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям, в ночную смену организован выход 49 оперативных дежурных мобильных бригад, из которых 33 бригады коммунального предприятия "Алматы Тазалык".

Дежурные бригады заблаговременно выведены на места дислокаций участков, наиболее подверженных заторам и затоплениям. Все факты падения деревьев будут оперативно устранены", - сообщили в акимате.

Работа коммунальных служб в Алматы
Работа коммунальных служб в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сейчас по городу на дежурстве находится 344 единицы спецтехники, 21 мотопомп и 163 дорожных рабочих. Также заготовлено 2 300 мешков с песком.

Работа коммунальных служб в Алматы
Работа коммунальных служб в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы", - добавили в акимате.

Работа коммунальных служб в Алматы
Работа коммунальных служб в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования алматинцев просят обращаться в акиматы района или написать по номеру в WhatsApp +7 706 689 8898.

В связи с погодными условиями в Алматы также запущена горячая линия - 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.

Горожан также предупреждают, что в связи с непогодой возможны аварийные отключения электричества в Алматы, в том числе и на линиях наружного освещения.

"Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме. Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок", - отмечается в сообщении.

Для оперативного получения информации касательно причины перебоев электроснабжения алматинцам рекомендуют обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".

Диспетчерские пункты, как заверили в акимате, работают круглосуточно.

Сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.

Алматинцы делятся фото и видео непогоды. Жители микрорайона Айгерим Алатауского района сообщили о том, что слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет. Также в городе началась гроза и полил сильный дождь - некоторые сравнили его с тропическим.

В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. По данным ДЧС, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

Также из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки.

Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075007-v-almaty-boryutsya-s-nepogodoy-i-podtopleniyami-otkryta-goryachaya-liniya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.