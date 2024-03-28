В Алматы борются с непогодой и подтоплениями, открыта горячая линия (видео)

Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы. В городе наблюдаются аварийные отключения электричества, открыта горячая линия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Вечером 28 марта в Алматы начался кратковременный высокоинтенсивный ливень, ожидается выпадение до 20 мм осадков, что составляет 28% от среднемесячной нормы в марте (72 мм).

В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям, в ночную смену организован выход 49 оперативных дежурных мобильных бригад, из которых 33 бригады коммунального предприятия "Алматы Тазалык".

Дежурные бригады заблаговременно выведены на места дислокаций участков, наиболее подверженных заторам и затоплениям. Все факты падения деревьев будут оперативно устранены", - сообщили в акимате.

Работа коммунальных служб в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сейчас по городу на дежурстве находится 344 единицы спецтехники, 21 мотопомп и 163 дорожных рабочих. Также заготовлено 2 300 мешков с песком.

Работа коммунальных служб в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы", - добавили в акимате.

Работа коммунальных служб в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования алматинцев просят обращаться в акиматы района или написать по номеру в WhatsApp +7 706 689 8898.

В связи с погодными условиями в Алматы также запущена горячая линия - 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.

Горожан также предупреждают, что в связи с непогодой возможны аварийные отключения электричества в Алматы, в том числе и на линиях наружного освещения.

"Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме. Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок", - отмечается в сообщении.

Для оперативного получения информации касательно причины перебоев электроснабжения алматинцам рекомендуют обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".

Диспетчерские пункты, как заверили в акимате, работают круглосуточно.

Сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.

Алматинцы делятся фото и видео непогоды. Жители микрорайона Айгерим Алатауского района сообщили о том, что слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет. Также в городе началась гроза и полил сильный дождь - некоторые сравнили его с тропическим.

В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. По данным ДЧС, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

Также из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки.

Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.