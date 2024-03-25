Затяжные дожди ждут жителей Шымкента на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в конце недели в городе обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 марта в Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

26 марта будет облачно. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,8 м/с.

27 марта будет дождь. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

28 марта в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,8 м/с.

29 марта вновь ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

30 марта прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,7 м/с.

31 марта, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 9 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.