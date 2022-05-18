Обмеление крупнейшего водохранилища Казахстана обеспокоило жителей ВКО (видео)

Бухтарминское водохранилище. Фото: udmurd_PL/Getty Images

Жители восточного Казахстана обеспокоены тем, что Бухтарминское водохранилище стремительно мелеет. Местные переживают, не повторит ли водоем судьбу Арала, передает КТК.

Казахстанец Алексей Голубев любит с семьей отдыхать на побережье Бухтарминского водохранилища. Перед очередной поездкой он решил осмотреть пляжи и был шокирован – воды поблизости не оказалось, а дно водоема обнажилось.

"Приехал на Бухтарминское водохранилище посмотреть, повыбирать, где в этом году отдыхать с семьей, забронировать домик, приобрести путевку, но картинка страшная. Такое мелководье давно уже не помню. Пляжи у людей, они здесь. А до воды надо еще идти столько! Не знаю. Надо будет приехать, сесть, семейным советом подумать: здесь отдыхать или где-то в другом месте", - рассказал Александр.

Обмеление крупнейшего водохранилища Казахстана взволновало местных жителей. Они боятся, что могут остаться без электричества, так как, если уровень воды продолжит снижаться, это может повредить работе турбин каскада ГЭС на Иртыше.

Однако представители ГЭС успокоили жителей региона.

"Усть-Каменогорская ГЭС работает в штатном режиме. Уровень Усть-Каменогорского водохранилища достаточный для бесперебойной работы гидроагрегатов. Причин для беспокойства нет", - заявила специалист по связям с общественностью ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" Светлана Нищенко.

По информации корреспондентов, специалисты выясняют, грозит ли состояние водоема высыханием прибрежных лесов.

Эксперты предполагают, что рыбные запасы сильно не пострадают. Также они считают, что причина обмеления водоема кроется в том, что зимой было мало снега.

"Гидрологический уровень на Бухтарминском водохранилище снизился. Я бы не сказал, что он на нерест повлиял очень сильно. Потому что этот водоем является самым глубоководным водоемом. Это связано с циклами – через 10 лет каждый раз повторяется.

Вот сейчас данный период – маловодный период. Мало снега", - объяснил руководитель отдела рыбного хозяйства РГУ "Зайсан-Иртышская межобластная инспекция рыбного хозяйства" Фархат Байбазаров.

Сообщается, что сотрудники инспекции наблюдают за ситуацией на водохранилище - делают замеры и ведут консультации. Специалисты надеются, что водоем вновь наполнится водой.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969791-anomalnym-obmeleniem-buhtarminskogo-vodohranilischa-napugany-zhiteli-vko-video/